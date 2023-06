1 Die Stuttgarter Polizei patrouilliert in einer ruhigen Stadt. Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Weniger Einbrüche, weniger Diebstahl, weniger Straßenkriminalität: Die Polizei in Stuttgart verzeichnet deutlich weniger Einsätze als vor den strikten Corona-Maßnahmen. Ein Zufall – oder ein echter Trend?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Man kann nicht sagen, dass sich der 39-Jährige besonders auffällig verhalten hätte. Ordnungsgemäß und allein ist der Passant in der Kissinger Straße in Bad Cannstatt unterwegs. Doch so viele Leute sind spät abends dann doch nicht auf den Straßen, und der Mann ist bereits einschlägig wegen Drogendelikten bekannt. Eine Polizeistreife nimmt ihn unter die Lupe – und hat damit den richtigen Riecher. Der Verdächtige hat verbotene Substanzen dabei, unter anderem Liquid Ecstasy, die berüchtigten K.o.-Tropfen. Doch wer kauft denn so was – jetzt, in Zeiten ohne Bars, Clubs und Partys?