Kriminalität in der Region: Falsche Bankmitarbeiter nehmen Senioren aus

Neue Masche: Drei Männer sollen im Raum Leonberg und in der ganzen Region älteren Menschen Bankkarten samt PIN-Nummern entlockt – und damit hohe Summen abgehoben haben.
Nach den Schockanrufen mit dem Enkeltrick und der Masche mit den falschen Polizisten ist bei Kriminellen offenbar eine neue Variante betrügerischer Telefonanrufe in Mode gekommen: Seit einigen Monaten häufen sich in ganz Deutschland Fälle, in denen sich Betrüger am Telefon unter den Allerweltsnamen Müller oder Schmidt als Bankmitarbeiter ausgeben, die eine vermeintliche Gefährdung des Kontovermögens abzuwehren vorgeben und oft mit Erfolg von den Angerufenen dafür PIN-Nummer und EC-Karte ergattern.