Vor einem Jahr haben sich Raubüberfalle am Bahnhof von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gehäuft. Mittlerweile hat die Polizei deutlich weniger zu tun. Was ist jetzt anders?
Mehrere brutale Überfälle in wenigen Wochen: Vor einem Jahr häuften sich Fälle von Gewalt und Kriminalität im Umfeld des Bahnhofs von Bietigheim-Bissingen. Viele Fahrgäste und Passanten fühlten sich dort daher im vergangenen Jahr nicht mehr sicher. Stadt und Polizei haben mittlerweile reagiert. Zeigen die Maßnahmen Wirkung?