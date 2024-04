1 Eindringlinge auf der Suche nach Beute: Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat wieder zugenommen. Foto: imago/Petra Schneider

Im Land nehmen die Einbrüche in Wohnungen wieder zu. Zwar sind die Täter weiterhin weniger aktiv als vor der Coronazeit – doch die Polizei hat ein Problem: Ihre Aufklärungsquoten sinken.











Link kopiert



Die Bewohner in der Heusteigstraße in der Stuttgarter Innenstadt glauben ihren Augen nicht zu trauen. Am helllichten Sonntagnachmittag klettert ein Mann die Feuerleiter des Gebäudes herunter. Er hat eine Damenhandtasche dabei, die gar nicht so recht zu ihm passen will. Offenbar ein Beutestück aus einer Wohnung im Haus. Als die alarmierte Polizei den 40-Jährigen wenig später festnimmt, kann sie ein recht seltenes Ereignis registrieren: Sie hat einen Wohnungseinbruch aufklären können. In diesem Fall sogar zwei.