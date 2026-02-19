Kriminalität in Baden-Württemberg: Weniger Straftaten – mehr Gewalt in Partnerschaften

Die Kriminalität sinkt, die Aufklärungsquote ist hoch – doch hinter der Bilanz gibt es Schattenseiten. Partnerschaftsgewalt erreicht ein Zehnjahreshoch.
Baden-Württemberg verzeichnet 2025 weniger Straftaten – doch ausgerechnet bei Partnerschaftsgewalt, Cyber-Schäden und Telefonbetrug zeigen die Zahlen nach oben. Während die Gesamtkriminalität sinkt, erreicht die häusliche Gewalt ein Zehnjahreshoch. Zudem steigen die finanziellen Schäden im Internet und bei betrügerischen Anrufen deutlich an. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart heute vorstellt.