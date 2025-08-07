Kriminalität in Baden-Württemberg: Trotz steigender Jugendgewalt fehlt Übersicht zu Präventionsangeboten

Die Jugendkriminalität in Baden-Württemberg ist gestiegen. Die Wirksamkeit von Anti-Gewalt-Programmen bleibt unklar.
Die Jugendkriminalität in Baden-Württemberg ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen bei einfacher Körperverletzung wuchs um 11,8 Prozent auf 3.185, wie das Justizministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zu einer Anfrage der FDP-Landtagsfraktion berichtet. Im Bereich der Gewaltkriminalität, zu der schwere Delikte wie Raub oder gefährliche Körperverletzung zählen, gab es einen Anstieg um 7,4 Prozent auf 3.255 Tatverdächtige.