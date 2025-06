Kriminalität in Baden-Württemberg: Ladendiebstahl im Südwesten: Weniger Fälle, höherer Schaden

Kriminalität in Baden-Württemberg

1 Die Zahl der Ladendiebstähle im Südwesten ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Zahl der Ladendiebstähle in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr gesunken, der finanzielle Schaden hat sich allerdings erhöht. Die Hintergründe.











Link kopiert



. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 43.910 Ladendiebstähle in Baden-Württemberg. Das entspreche einem Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber 2023, schreibt das Innenministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Der finanzielle Schaden für den Handel kletterte hingegen um 14,1 Prozent auf rund 6,6 Millionen Euro und erreichte damit einen Höchstwert.