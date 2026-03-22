Ob Fake-Shops oder Phishing: Künstliche Intelligenz hilft Betrügern, deutsche Inhalte zu produzieren und damit neue Opfer zu erreichen. Was der Chef des Bundeskriminalamts dazu sagt.
Berlin - Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz erleichtert Betrug im Internet und ebnet Kriminellen den Zugang zu neuen Opfergruppen in Deutschland. "Bei den Betrugsdelikten können mehr Akteure im deutschsprachigen Raum aktiv werden, weil durch den Einsatz von KI die Sprachbarriere fällt", sagt der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch. Insgesamt sei zu beobachten: "Qualität und Quantität von Betrugsdelikten nehmen durch KI zu."