1 170 Mal war die Polizei im vergangenen Jahr bei sogenannten Montagsspaziergängen im Einsatz – ein Phänomen, das die Corona-Pandemie mit sich brachte und nun wohl langsam abebbt.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verzeichnete im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand an Straftaten seit 1991. In einem Bereich sind die Zahlen aber auch gestiegen.









Es sind gute Nachrichten, die in diesen Tagen aus dem Polizeipräsidium in Ludwigsburg kommen. Die Kriminalität im Landkreis ist abermals gesunken, die Zahlen sind so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erreicht,“ lobt Polizeipräsident Burkhard Metzger die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen. Die Zahlen seien einerseits Ausdruck für „hervorragende Arbeit“ der Polizei, andererseits verhehlt Metzger nicht, dass „auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt“ hat und die Zahlen dadurch etwas geschönt sind.