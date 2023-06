1 Der Bahnhof in Marbach: Die Bande hat ihr Revier markiert Foto:

In Marbach am Neckar verbreitet eine Gruppierung, die sich Streetfighter 672 nennt, Angst und Schrecken. Polizei, Verwaltung und die Schulen haben ihr den Kampf angesagt – und bereits erste Erfolge erzielt.









Marbach - Prügeleien wegen Nichtigkeiten, Gewalt gegen Polizisten, Drogendelikte und Erpressungen. Was eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener in Marbach am Neckar getrieben hat und immer noch treibt, fällt nicht mehr unter dumme Jungenstreiche. Es sind schwere Verbrechen. Die Verwaltung und das Polizeipräsidium Ludwigsburg sprachen Mitte des Jahres von einem „Klima der Angst“ unter Jugendlichen in der Stadt.