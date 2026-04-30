Kriminalität: Hundertfacher sexueller Missbrauch? 84-Jähriger verhaftet

1 Ein 84-Jähriger soll sich in den vergangenen Jahren massenweise an Kindern vergangen haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Ein Vorfall in einem Stuttgarter Thermalbad bringt die Ermittler auf eine Spur: Hat ein heute 84-Jähriger sich Hunderte Male an Kindern vergangen? Was zu dem Fall bisher bekannt ist.











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Stuttgart - Ein inzwischen 84 Jahre alter Mann soll sich über viele Jahre in mehreren hundert Fällen an Kindern vergangen haben. Der mittlerweile verhaftete Deutsche habe die Kinder sowohl im familiären Umfeld als auch in einem Schwimmbad zu sexuellen Handlungen gezwungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.