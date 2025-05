Kriminalität: Gruppe mutmaßlicher Anlagebetrüger zerschlagen

An Bord von Ryanair-Flugzeug Bombenalarm am belgischen Flughafen Charleroi

Ein Bombenalarm hat am Dienstagmorgen den Flughafen im belgischen Charleroi lahmgelegt. An Bord einer Ryanair-Maschine soll es eine Bombendrohung gegeben haben. Was Ryanair dazu sagt.