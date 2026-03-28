Kriminalität: Zwei Kinder und eine Frau verletzt - Verdächtiger gefasst

1 Laut Polizei gibt es einen größeren Einsatz in Witten. Foto: Justin Brosch/dpa

In Witten gibt es einen Großeinsatz mit mehreren verletzten Personen. Was genau geschah, ist noch unklar.











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Witten - Bei einem Vorfall in Witten (NRW) sind zwei Kinder und eine Frau verletzt worden. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Eines der Kinder wurde demnach schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger sei gefasst worden. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei war zuvor mit einem Großaufgebot zu dem Einsatz ausgerückt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Einsatz berichtet. Die Ermittlungen dauern an.