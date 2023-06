Gewalttat in Nottingham: 31-Jähriger in U-Haft

1 Ein Gefängnistransporter mit Polizeieskorte verlässt das Gericht in Nottingham, wo der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt worden war. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Einem 31-Jährigen wird im Zusammenhang mit den Taten vom Dienstag dreifacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen. Er bleibt in Untersuchungshaft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











London - Im Fall der Gewalttat von Nottingham mit drei Toten und drei Verletzten bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA, nachdem der 31-Jährige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden war. Ihm wird im Zusammenhang mit den Taten vom Dienstag dreifacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen.