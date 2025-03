Kriminalität: Gewalt an Bahnhöfen steigt - Berlin mit meisten Delikten

Gewalt an Bahnhöfen steigt - Berlin mit meisten Delikten

Berlin - Am Berliner Hauptbahnhof hat die Polizei 2024 die meisten Gewaltdelikte unter den Bahnhöfen in Deutschland verzeichnet. Es waren 764 Fälle - nach 620 im Jahr zuvor, geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Für den Hauptbahnhof in Dortmund weist die Statistik 735, für den Hauptbahnhof Hannover 715 und den Kölner Hauptbahnhof 703 Delikte aus.