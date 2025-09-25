Kriminalität: Getötetes Paar in Costa Rica: Frau war Österreicherin

Blutspuren, gefesselte Hände und ein Grab im Garten: Was die Ermittler in Costa Rica über das getötete Paar herausgefunden haben.
San José - Im Fall eines in Costa Rica getöteten Paares gibt es neue Erkenntnisse. Die auf einem Grundstück tot aufgefundene Frau war keine Deutsche, sondern eine 57-jährige Österreicherin, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde OIJ der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Identität des ebenfalls getöteten Mannes sei noch unbekannt. Beide wiesen demnach Schussverletzungen auf. Die Behörden ermitteln weiter.