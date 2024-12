Kriminalität: Gericht lehnt Prozessbeginn gegen Tate-Brüder ab

1 Der Rechtsanwalt der Brüder nennt die Gerichtsentscheidung einen "bedeutenden juristischen Sieg". Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Andrew und Tristan Tate sollen Frauen in Rumänien sexuell ausgebeutet haben. Sie weisen die Vorwürfe von sich.











Bukarest - Das in Rumänien laufende Strafverfahren gegen den britisch-amerikanischen Influencer Andrew Tate und seinen Bruder Tristan sowie zwei mutmaßliche Komplizinnen ist von einem Gericht für regelwidrig erklärt worden. Falls die Staatsanwaltschaft die Anklage weiter verfolgen will, müsste sie das Verfahren komplett neu starten. Das Berufungsgericht in Bukarest begründete die rechtskräftige Entscheidung unter anderem damit, dass Aussagen von zwei Opfern ungültig seien und nicht als Beweismittel akzeptiert werden könnten.