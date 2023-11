1 Der mit Flatterband abgesperrte Tatort: Eine Frau ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Weener ermordet worden. Foto: Lars Penning/dpa

In der Nacht wurde in Weener eine Frau getötet. Ein tatverdächtiger Mann sei in Polizeigewahrsam, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe der Tat?











Weener - In der ostfriesischen Kleinstadt Weener in Niedersachsen ist eine Frau getötet worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wird wegen eines Tötungsdelikts in der Nacht zum Sonntag ermittelt. Ein tatverdächtiger Mann sei in Polizeigewahrsam.