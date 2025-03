Kriminalität: Frau in Bahn angezündet - Polizei durchsucht Wohnung in Gera

Frau in Bahn angezündet - Polizei durchsucht Wohnung in Gera

3 Die Polizei sucht nach dem Mann, der in einer Straßenbahn in Gera eine Frau angezündet haben soll. Foto: Bodo Schackow/dpa

Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in Gera ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung des verdächtigen Ehemanns.











Gera - Nach dem Angriff auf eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit in einer Straßenbahn in Gera hat die Polizei am Morgen eine Wohnung durchsucht. Laut einem dpa-Reporter handelt es sich dabei um die Wohnung des verdächtigen Ehemanns. An der Durchsuchung war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. "Wir führen aktuell mehrere Maßnahmen durch", sagte eine Sprecherin der Polizei in Gera. Der Verdächtige sei noch immer auf der Flucht.