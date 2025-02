Nach Sprengstofffund: Mutmaßlicher Geldautomatensprenger festgenommen

1 Die Kontrolle fand im Oktober am S-Bahnhof Neukölln statt. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Zwei Männer fliehen im Oktober 2024 vor einer Kontrolle und lassen hochexplosiven Sprengstoff zurück. Einer von ihnen stirbt Wochen später bei einer Explosion. Der andere wird nun festgenommen.











Berlin - Monate nach dem Fund von hochexplosivem Sprengstoff bei einer Kontrolle in Berlin hat die Polizei den zweiten Verdächtigen festgenommen. Bei beiden handle es sich um mutmaßliche Geldautomatensprenger, der 32-Jährige sei mutmaßlich der Komplize des inzwischen gestorbenen anderen Mannes, teilten die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zielfahnder des Landeskriminalamts nahmen ihn am Morgen am Hauptstadtflughafen BER fest.