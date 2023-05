Explosion in Ratingen: Drei Personen noch in Lebensgefahr

1 NRW-Innenminister Herbert Reul in der Sitzung des Innenausschusses in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini/dpa

Am 11. Mai werden bei einem Polizeieinsatz in einem Hochhaus in Ratingen 35 Menschen verletzt, zum Teil schwer. Viele Fragen zu dem Fall sind noch nicht abschließend geklärt.









Düsseldorf - Bei der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf vor anderthalb Wochen sind 35 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen befänden sich weiter in Lebensgefahr, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses. Bei den lebensgefährlich Verletzten handele es sich um eine Polizistin, einen Polizisten und einen Feuerwehrmann.