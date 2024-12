Kriminalität: Erste Bilanz für 2024: Weniger gesprengte Geldautomaten

1 Wenn Geldautomaten von Kriminellen gesprengt werden, dann entsteht mitunter hoher Schaden. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Wucht ist gewaltig und die Gefahr für Leib und Leben auch, wenn Geldautomaten gesprengt werden. Nun gibt es Zahlen für dieses Jahr.











Berlin - Das Vorgehen von Polizei und Justiz gegen Geldautomaten-Sprenger zeigt Wirkung. In mehreren Bundesländern ist die Zahl solcher Taten in diesem Jahr zurückgegangen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landeskriminalämtern ergab. So berichtete zum Beispiel die Polizei in Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz von weniger Fällen gesprengter Geldautomaten. Täter versuchen auf diese Weise, an Geld zu gelangen. Sie richten dabei mitunter hohe Schäden an.