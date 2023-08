1 Das Eritrea-Festival in Gießen ist wegen der Nähe der Veranstalter zum Regime in Eritrea umstritten. Foto: Helmut Fricke/dpa

Mindestens 26 Polizisten wurden bei den Ausschreitungen in Gießen verletzt. Die Ermittlungen dauern an und werden sich wohl noch über mehrere Wochen hinziehen.









Gießen - Die Ermittlungen nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Eritrea-Festival in Gießen dauern weiterhin an. Derzeit würde eine Vielzahl von Videos und Fotografien ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Angesichts der Menge des Materials werde das wohl noch mehrere Wochen dauern.