1 Michael Schumacher hatte sich bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schwer verletzt und ist seitdem nicht mehr öffentlich aufgetreten. Foto: Diego Azubel/epa/dpa

Zwei Männer stehen unter Verdacht, die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher erpresst zu haben. Nun gibt es einen neuen Ermittlungsstand.











Wuppertal - Im Fall der versuchten Erpressung der Familie des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher gibt es einen neuen Ermittlungsstand. Die Staatsanwaltschaft in Wuppertal will darüber am Vormittag informieren und hat dazu Medienvertreter eingeladen.