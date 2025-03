Kriminalität: Ermittler: Mehr Hinweise auf Erkrankung bei Todesfahrer

Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden Feuer in der Umkleide – 13-jähriger Schüler darf nicht mit auf Ski-Reise

Ein Schüler beteiligt sich an einem Feuer in der Umkleidekabine. Daraufhin schließt die Schule ihn von einer Ski-Reise aus. Der will das nicht auf sich sitzen lassen und zieht vor Gericht.