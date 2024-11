6 Die Tat soll nach Medienberichten schon mehrere Tage zurückliegen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin - Drei Leichen sind in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Die Auffindesituation lasse darauf schließen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Mordkommission ermittelt seit dem Nachmittag. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.