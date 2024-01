In dem Esslinger Stadtteil Zollberg im Blienshaldenweg gibt es am Dienstag mehrere Einbruchversuche und auch geglückte Einbrüche. Die Polizei ermittelt.

Im Esslinger Stadtteil Zollberg gab es am Dienstag gleich mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchversuche. Wie die Polizei mitteilt, machte sich vermutlich derselbe beziehungsweise dieselben Täter zwischen 12.15 Uhr und 20.40 Uhr gleich an mehreren Häusern im Blienshaldenweg zu schaffen.

In einem Fall drang der Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchwühlte das Inventar. Eine abschließende Übersicht über mögliches Diebesgut liegt laut der Polizei noch nicht vor. An der Terrassentür des Nachbargebäudes scheiterte der Täter hingegen.

Lesen Sie auch

In unmittelbarer Nähe gelangte der Einbrecher jedoch in eine weitere Wohnung, aus der er nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Bargeld entwendete. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.