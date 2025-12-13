Kriminalität: Einbrecher auf Tour im Kreis Ludwigsburg

Am Freitagabend haben Einbrecher gleich in drei Städten zugeschlagen. Betroffen waren Wohnhäuser in Ludwigsburg, Freiberg am Neckar und Tamm.

Den Freitagabend haben Einbrecher dazu genutzt, um im Kreis Ludwigsburg gleich viermal zuzuschlagen. In Tamm gab es zwei Fälle: in der Silcherstraße und in der Reutlinger Straße. Wie die Polizei mitteilt, nutzte ein Einbrecher in der Silcherstraße ein gekipptes Fenster, um ins Gebäude zu gelangen, und stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In der Reutlinger Straße wurde eine Terrassentür aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Die Beute hier: Verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Beide Einbrüche fanden im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 20 Uhr statt.

In Freiberg am Neckar war ein Haus in der Waldenburger Straße das Ziel unbekannter Täter, die zwischen 16.30 Uhr und circa 21 Uhr gewaltsam über ein Fenster eindrangen und mehrere hundert Euro Bargeld sowie ein Sparbuch entwendeten.

Ob bei einem Einbruch in der Römerhofstraße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Hier verschafften sich Einbrecher zwischen 17 Uhr und 0.30 Uhr ebenfalls über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Für den Einbruch in Tamm ist das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/405 0 oder E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar. Im Fall Freiberg ist das Polizeirevier Marbach am Neckar zuständig: 07144/900 0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de. Den Einbruch in Ludwigsburg bearbeitet das dortige Polizeirevier. Hinweise bitte unter der Telefon 07141/18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de .