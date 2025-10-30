Kriminalität: Eigene Oma angezündet - Haftstrafe für Totschlag

Ein Streit mit seiner Mutter bringt einen Mann aus Niederbayern in Rage. Die Wut lässt er an seiner Großmutter aus: Er zündet die Seniorin an, sie stirbt. Nun ist der 33-Jährige verurteilt worden.
Landshut - Mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger hat ein Mann in Landshut die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter angezündet - die Seniorin erlag knapp vier Wochen später ihren Verletzungen. Nun ist der 33-Jährige vor dem Landgericht Landshut zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer wertete die Tat als Totschlag und ordnete die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.