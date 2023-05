1 Ein Absperrband der Polizei hängt am Hoftor des Einfamilienhauses, in dem die Leichen eines Ehepaars entdeckt wurden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 70-Jähriger und eine 55-Jährige wurden im April Opfer eines Gewaltverbrechens in Schwaben. Nun wurden die mutmaßlichen Täter gefasst.









Altenstadt - Nach dem Gewaltverbrechen an einem Ehepaar in Schwaben haben die Ermittler am Dienstag drei Verdächtige in Bayern und Baden-Württemberg gefasst. Zwei Personen seien am Morgen in Altenstadt festgenommen worden, eine weitere in Albstadt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Memmingen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Mehrere Medien hatten über die Festnahmen berichtet.