Kriminalität: Duisburg: Erste Festnahmen nach spektakulärem Millionen-Coup

1 Teile des Diebesgutes aus dem Millionen-Diebstahl in Duisburg in einer Garage. Foto: Polizei Duisburg/dpa

Lastwagenweise haben Diebe vor eineinhalb Wochen wertvolle Elektronik aus einem Logistik-Lager gestohlen. Nun meldet die Polizei einen ersten Fahndungserfolg. Dabei hat Kommissar Zufall geholfen.











Duisburg - Nach einem spektakulären Millionendiebstahl im Duisburger Hafen sind die Ermittler den mutmaßlichen Tätern durch einen Zufall auf die Schliche gekommen. Zwei Verdächtige seien nach einer Lkw-Routinekontrolle festgenommen worden, es habe anschließend mehrere Durchsuchungen gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei zumindest ein Teil der Beute sichergestellt worden. Trotzdem gehen die Ermittlungen weiter. Angesichts der Menge an Beute müsse man davon ausgehen, dass noch mehr Personen an der Tat beteiligt gewesen seien, sagte ein Sprecher.