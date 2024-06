Drei Verletzte nach Schüssen an Tankstelle in Merseburg

1 Die Polizei sichert den Tatort an einer Tankstelle in Merseburg. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Hintergründe sind noch unklar. Fest steht: Es gibt einen Tatverdächtigen - und die Ermittlungen laufen.











Merseburg - Nach Schüssen auf dem Gelände einer Tankstelle in Merseburg in Sachsen-Anhalt am Mittwochabend ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es gebe drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, sagte eine Polizeisprecherin.