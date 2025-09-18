Kriminalität: Drei Polizisten in USA durch Schüsse getötet

2 US-Justizministerin Pam Bondi informierte über die tödlichen Schüsse auf die Polizisten. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Waffengewalt ist in den USA blutiger Alltag. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten Aktivisten Kirk ist die Stimmung aber besonders angespannt. Nun sorgt ein extremer Fall für Aufmerksamkeit.











North Codorus Township - Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben. Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze ist demnach tot. Mehr Informationen zu ihm und zum Hintergrund der Tat in North Codorus Township gab es zunächst nicht.