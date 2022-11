1 In Filderstadt misslang der Einbruch. Foto: dpa/Silas Stein

In Esslingen, Nürtingen und Filderstadt wurde laut Polizeiangaben in den vergangenen Tagen eingebrochen.















Link kopiert

Im Laufe des Samstags sind der Polizei drei Einbrüche gemeldet worden.

Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag bei einem Firmeneinbruch in einem Esslinger Industriegebiet erbeutet. Zwischen Dienstag und Samstag seien Unbekannte in einem Nürtinger Wohngebiet durch Aufhebeln der Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Täter durchwühlten wohl etliche Zimmer und entwendeten unter anderem mehrere Uhren. In Filderstadt hätten unbekannte Einbrecher versucht durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine größere Halle zu gelangen, was ihnen letztlich misslang.