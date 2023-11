Kriminalität: Deutsches Paar in Polen getötet: Verdächtiger festgenommen

1 Polizisten bringen den mutmaßlichen Doppelmörder (M) zur Vernehmung bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau. Foto: Warschauer Polizeikommandantur/Warschauer Bezirksanwaltschaft/dpa

Moderne Analysemethoden helfen der Polizei, alte Verbrechen aufzuklären. So einen Erfolg verkünden nun Behörden in Polen: Sie haben einen Tatverdächtigen im Mord an einem Hamburger Ehepaar.











Warschau - Mehr als elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Hamburger Camper-Ehepaars in Warschau haben polnische Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 67-Jährige, der wegen eines anderen Verbrechens eine Haftstrafe in einem polnischen Gefängnis absitzt, sei nach Warschau in die Untersuchungshaft überführt worden, sagte der Sprecher der Bezirksanwaltschaft, Szymon Banna, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die DNA des mutmaßlichen Täters sei auf einem Gegenstand am Tatort gesichert worden. Zuvor hatten mehrere deutsche Medien über den Fall berichtet.