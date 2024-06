Kriminalität: Buschmann: Straftäter müssen vor Ausweisung Strafe absitzen

1 Bundesjustizminister Marco Buschmann äußert sich zur Ausweisung ausländischer Straftäter. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Messerattacke von Mannheim sollen Straftäter wieder nach Afghanistan abgeschoben werden können. Der Justizminister warnt, dabei keinen «Anreiz für gewalttätige Migration» zu setzen.











Link kopiert



Berlin - In der Debatte über die Abschiebung ausländischer Straftäter hat Bundesjustizminister Marco Buschmann betont, diese müssten zumindest einen Teil ihrer Strafe zuvor in Deutschland absitzen. "Straftäter dürfen nicht damit rechnen können, nach einem Attentat bei uns unbestraft ausgewiesen und dann in ihrem Heimatland für ihre Verbrechen vielleicht sogar noch gefeiert zu werden", sagte der FDP-Politiker der "Rheinischen Post".