Kriminalität: Bewaffnete in Südafrika fallen in Siedlung ein - zwölf Tote

WM 2026 Letzter Tanz für Messi, Ronaldo und Co.

Die WM 2026 wird größer als je zuvor. Für einige der besten Fußballer aller Zeiten ist es wohl das letzte WM-Turnier. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Manuel Neuer tanzen noch einmal auf der Weltbühne ihres Sports. In Match 100 könnte es zum Showdown Messi gegen Ronaldo kommen.