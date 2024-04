Frau zahlte Millionensumme an angeblichen Hellseher

1 Außenansicht des Strafjustizzentrum. Vor dem Landgericht München II beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der sich als Hellseher ausgegeben haben soll, um sich fast 1,6 Millionen Euro anzueignen. Foto: Lukas Barth/dpa

1,6 Millionen Euro soll eine Frau in den vergangenen Jahren an einen angeblichen Hellseher gezahlt haben. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisberges.











München - Jahrelang soll er den Aberglauben einer wohlhabenden Frau ausgenutzt und sie so um eine Millionensumme gebracht haben: Vor dem Landgericht München II beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der sich als Hellseher ausgegeben und die Frau so um in den vergangenen Jahren um fast 1,6 Millionen Euro geprellt haben soll.