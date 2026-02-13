Kriminalität: Babys eingefroren - Mutter in Frankreich in U-Haft

1 In einem französischen Dorf wurden zwei eingefrorene Babys in einer Tiefkühltruhe entdeckt. (Symbolbild) Foto: Rachel Boßmeyer/dpa

Ein schrecklicher Fund in einem französischen Dorf: zwei Säuglingsleichen in einer Tiefkühltruhe. Die Mutter steht unter Tötungsverdacht. Sie äußert sich gegenüber Behörden.











Link kopiert



Aillevillers-et-Lyaumont - Nach dem Fund von zwei toten Neugeborenen in einem Gefrierschrank in einer kleinen französischen Gemeinde ist deren Mutter Medienberichten zufolge in Untersuchungshaft. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren wegen der Tötung von Minderjährigen eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft demnach mit. Die beiden eingefrorenen Babys waren am Dienstag in dem Haus der Frau in Aillevillers-et-Lyaumont, das zwischen Straßburg und Dijon liegt, gefunden worden.