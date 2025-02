1 Polizisten stoppen den flüchtigen Autofahrer auf der Autobahn 31. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

An einem deutsch-niederländischen Grenzübergang fährt ein Autofahrer einer Kontrolle davon. Polizisten nehmen die Verfolgung auf.











Bunde - Ein Autofahrer hat eine Kontrollstelle der Bundespolizei am deutsch-niederländischen Grenzübergang in Bunde in Ostfriesland durchbrochen und sich danach eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die genauen Umstände würden noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Emsland. Angaben über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht.