Kriminalität auf dem Volksfest: Viele Waffen und Widerstand gegen die Polizei

Vor dem Schlussspurt zieht die Polizei eine gemischte Bilanz des Volksfests. Dabei zeigt sich, dass die Entwicklungen auf dem Wasen und im Umfeld teils auseinandergehen.
Sie war in den vergangenen Tagen ein großes Thema auf dem Volksfest, die Auseinandersetzung in einem Festzelt am späten Montagabend. Schaustellerfamilien, Sicherheitsdienst, schließlich die Polizei – was da genau passiert ist, wird nach wie vor ermittelt. Die Polizei spricht von zwölf Verletzten – acht Polizisten und vier Mitarbeiter der Sicherheitsfirma – einige Schausteller von einem völlig überzogenen Einsatz.