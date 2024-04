1 Auf dem Gelände des Inn-Salzach-Klinikums Gabersee in Wasserburg am Inn ist ein Arzt getötet worden. Foto: Uwe Lein/dpa

Ein Arzt arbeitet mit Straftätern in einem psychiatrischen Krankenhaus. Nach Dienstschluss wird er plötzlich vor der Klinik angegriffen und stirbt. Es gibt einen Tatverdächtigen. Was war das Motiv?











Wasserburg am Inn - Ein Mann soll in Oberbayern einen Mediziner getötet haben, der als Forensikarzt mit psychisch kranken und suchtkranken Straftätern arbeitete. Die Hintergründe des Angriffs waren am Dienstag zunächst unklar - so zum Beispiel, ob der 40 Jahre alte Verdächtige sein Opfer kannte und gar Patient der psychiatrischen Klinik war.