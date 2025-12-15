Kriminalität: Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

Ein Mann ist in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäußert haben. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt plant seine Abschiebung.
Magdeburg - Nach der Äußerung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die "Volksstimme".