Kriminalität: Angriff in Dubliner Steakhaus: Ein Mann getötet

1 Gerichtsmediziner und Polizisten am Tatort - ein Restaurant im Vorort Blanchardstown. Foto: Niall Carson/PA/dpa

Schüsse an Weihnachten: In einem Restaurant in Irlands Hauptstadt Dublin gibt es einen Toten und einen Schwerverletzten. Was genau passierte, liegt noch im Dunkeln.











Dublin - In einem Dubliner Restaurant ist es an Heiligabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann sei getötet worden, bestätigte die Polizei. Ein zweiter Mann werde wegen Schusswunden im Krankenhaus behandelt. "Sein Zustand bleibt kritisch." Details nannten die Ermittler nicht. Die Polizei kündigte an, in der irischen Hauptstadt verstärkt patrouillieren zu wollen.