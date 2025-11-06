Kriminalität: Amokfahrer in Frankreich beruft sich auf Allah

Nach seiner Festnahme beruft sich ein Amokfahrer in Frankreich auf «Befehle von Allah». Die Staatsanwaltschaft prüft die Hintergründe der Tat und die Zurechnungsfähigkeit des Mannes.
La Rochelle - Der Amokfahrer in Westfrankreich, der absichtlich mehrere Fußgänger und Radfahrer angefahren und verletzt hat, hat sich im Polizeiverhör auf Allah berufen. "Er begründete seine Tat damit, dass er den Befehlen Allahs gefolgt sei, der ihm befohlen habe, ein Opfer zu bringen", sagte Staatsanwalt Arnaud Laraize in La Rochelle. "Er erklärte, sich zunächst dem Katholizismus zugewandt zu haben, dann aber kürzlich allein und mit Hilfe sozialer Netzwerke zum Islam konvertiert zu sein."