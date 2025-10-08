1 Großer Polizeieinsatz an einer Paderborner Berufsschule: Eine Schülerin wurde angegriffen Foto: David Inderlied/dpa

Eine Schülerin wird in der Turnhalle einer Berufsschule angegriffen. Der Tatverdächtige stellt sich später. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.











Paderborn - An einer Berufsschule in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, sei dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen deutschen Mitschüler. Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben.