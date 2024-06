AfD-Landtagsabgeordneter in Dresden geschlagen

1 Wahlplakat der AfD. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei Dresden gegen einen Mann, der zuvor einen AfD-Politiker geschlagen haben soll.











Dresden - Der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete, Hans-Jürgen Zickler, ist an einem Infostand in Dresden nach Angaben der Partei von einem Mann attackiert worden. Der Mann habe dem 70 Jahre alten Zickler am Samstag unvermittelt ins Gesicht geschlagen, teilte der Sprecher der AfD Sachsen, Andreas Harlaß, mit. Der Angreifer sei bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Es wurde Strafanzeige erstattet.