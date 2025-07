1 Die Polizei Dormagen fand am Freitagnachmittag in einer Wohnung eine 37-jährige Tote. Foto: Vincent Kempf/dpa

Die Polizei findet am Freitagnachmittag in einer Wohnung eine 37-jährige Tote. Wenig später nimmt sie einen 17-Jährigen fest - es ist der Sohn der Frau. Eine Mordkommission ermittelt.











Dormagen - Nach dem Fund einer 37-jährigen Toten in Dormagen ist der 17-jährige Sohn der Frau tatverdächtig. "Er ist in Gewahrsam und heute muss geklärt werden, ob er in Untersuchungshaft kommt", sagte ein Sprecher der Polizei Dormagen am Morgen. Eine Mordkommission ermittelt.