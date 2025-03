Kriminalität: 17-Jähriger betritt Flugzeug in Australien mit Schrotflinte

1 Der Vorfall ereignete sich an Bord einer Maschine der australischen Airline Jetstar. (Symbolbild) Foto: James Ross/AAP/dpa

Schreckmoment an einem Flughafen nahe Melbourne: Ein Teenager betritt ein Flugzeug mit einer geladenen Schrotflinte in der Hand. Ein Passagier greift beherzt ein.











Melbourne - Ein 17-Jähriger ist in Australien mit einer geladenen Schrotflinte in ein Flugzeug eingestiegen. Er wurde von der Besatzung und mehreren Passagieren überwältigt, wie die Polizei im Bundesstaat Victoria mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstag am Flughafen Avalon westlich von Melbourne. Verletzt worden sei niemand.