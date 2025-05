Kriminalität: 14-Jähriger auf Spielplatz getötet – Tatverdächtiger gefasst

1 Demr Tat auf dem Spielplatz soll bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit zwischen mehreren Personen vorausgegangen sein. Foto: Bernd Thissen/dpa

Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland wird ein 14-Jähriger erstochen. Tatverdächtig ist ein 17-Jähriger, er flüchtet. Am Abend findet ihn die Polizei in einem Versteck.











Menden - Die Polizei hat nach dem tödlichen Angriff auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Er sei an seinem Versteck widerstandslos gefasst worden, teilten die Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft Arnsberg in einer gemeinsamen Erklärung mit. Wo der Jugendliche sich versteckt hatte, war zunächst nicht bekannt